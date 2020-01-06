Министр иностранных дел Турции заявил, что страна готова помочь в урегулировании конфликта между Ираном и США, поддерживая контакт с обеими государствами.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

По словам министра Мевлюта Чавушоглу, Анкара поддерживает тесный контакт и с Тегераном, и с Вашингтоном.

“Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы, либо снижения напряжения в ближайшие дни”, – сказал он.

Помимо того, Чавушоглу заявил, что турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган призвал власти Ирака не спешить с решением о выведении со страны войск коалиции.

“Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп”, – считает он.