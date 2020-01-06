Об этом сообщает британское агентство Reuters.
По словам министра Мевлюта Чавушоглу, Анкара поддерживает тесный контакт и с Тегераном, и с Вашингтоном.
“Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы, либо снижения напряжения в ближайшие дни”, – сказал он.
Помимо того, Чавушоглу заявил, что турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган призвал власти Ирака не спешить с решением о выведении со страны войск коалиции.
“Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп”, – считает он.
- Напомним, что в ночь на 3 января ракетным ударом в аэропорту Багдада (Ирак) был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен американским боевым дроном.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.