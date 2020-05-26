В Турции опубликовали план возобновления авиационного сообщения с разными странами.

Об этом сообщает турецкий ресурс TurizmGuncel.

Уточняется, что авиасообщение с Украиной в Турции планируют открыть с 1 июля.

Помимо того, 1 июля Турция также рассчитывает открыть свои границы для граждан Китая, Канады, Швеции, Узбекистана и Молдовы.

При этом уже с 10 июня планируется восстановить авиасообщение с Болгарией, Грецией, Катаром и Бахрейном.

15 июня планируется открыть границы для граждан Азербайджана, Австрии, Японии, Румынии и Сербии.

На самом последнем этапе (1 сентября) Турция рассчитывает восстановить сообщение с Соединенными Штатами Америки.