Об этом сообщает турецкий ресурс TurizmGuncel.
Уточняется, что авиасообщение с Украиной в Турции планируют открыть с 1 июля.
Помимо того, 1 июля Турция также рассчитывает открыть свои границы для граждан Китая, Канады, Швеции, Узбекистана и Молдовы.
При этом уже с 10 июня планируется восстановить авиасообщение с Болгарией, Грецией, Катаром и Бахрейном.
15 июня планируется открыть границы для граждан Азербайджана, Австрии, Японии, Румынии и Сербии.
На самом последнем этапе (1 сентября) Турция рассчитывает восстановить сообщение с Соединенными Штатами Америки.
- По состоянию на 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев, 21 человек умерло (25 мая – 6).