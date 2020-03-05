Об это сообщает турецкое информагенство “Анадолу”.
В четверг, 5 марта, в Кремле прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. По итогам встречи, которая продолжалась порядка 6 часов, стороны пришли к договоренности по прекращению огня.
“Сегодня ночью, начиная с 00.01 вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе”, — сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации.
“Формирование нового статус-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих”, — добавил он.
Помимо этого, турецкий лидер заявил, что в эскалации конфликта виноваты исключительно сторонники режима Асада. Также, по словам Эрдогана, Россия и Турция будут обеспечивать режим прекращения огня, но его страна оставляет за собой право наносить мощные удары в ответ на любые атаки сторонников Асада.
- Напомним, в последние недели наблюдается эскалация в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками Башара Асада, поддерживаемыми российской армией, и повстанцами, которых поддерживает Турция. За последний месяц Турция перебросила в Идлиб около 5000 военных и бронированную технику, включая танки. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил уничтожить сирийские правительственные силы, если турецкие войска будут нести потери.
- Накануне в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии). После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.