Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

Об это сообщает турецкое информагенство “Анадолу”.

В четверг, 5 марта, в Кремле прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе. По итогам встречи, которая продолжалась порядка 6 часов, стороны пришли к договоренности по прекращению огня.

“Сегодня ночью, начиная с 00.01 вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе”, — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации.

“Формирование нового статус-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих”, — добавил он.

Помимо этого, турецкий лидер заявил, что в эскалации конфликта виноваты исключительно сторонники режима Асада. Также, по словам Эрдогана, Россия и Турция будут обеспечивать режим прекращения огня, но его страна оставляет за собой право наносить мощные удары в ответ на любые атаки сторонников Асада.