Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что парламент рассмотрит мандат на отправку турецких войск в Ливию.

Это передает турецкое агентство Anadolu.

“Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги. Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии (Правительство национального согласия), ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран”, – заявил он.

По мнению Эрдогана, генерал Хафтар хочет воевать, а Турция “поддерживает законную власть Ливии, основываясь на официальном приглашении в эту страну”.

По его словам, турецкий парламент рассмотрит отправку войск в Ливию уже 8 или 9 января.

При этом турецкий лидер также вспомнил меморандум о разграничении юрисдикции в Средиземном море с Ливией.

“Мы не стремимся ущемить чьи-либо права в Средиземноморье. Наоборот, мы ставим заслон на пути тех, кто намерен нанести ущерб интересам двух наших стран”, – говорит Эрдоган.