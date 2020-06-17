Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что турецкие войска вошли в район Хафтанин во время воздушной операции. Спецсилы действуют при поддержке ВВС, боевых вертолетов АТАК, обычных и ударных БПЛА, а также огневой поддержки.

Целью операции является нейтрализация боевиков РКК и других террористических элементов, которые угрожают безопасности страны.

“Операцию начато в ответ на участившиеся попытки боевиков РКК атаковать наши полицейские участки и районы расположения военных баз”, – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что Турция проводит операцию в рамках законного права Турции на самооборону, которое вытекает из международного права.