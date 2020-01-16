Об этом сообщает британское агентство Reuters.

По словам Эрдогана, в Ливии Турция планирует поддерживать “международно признанное правительство”.

Отмечается, что Турция планирует использовать все возможные инструменты, среди которых и дипломатические, чтобы стабилизировать ситуацию в африканском государстве.

Также сообщается, что в воскресенье Эрдоган должен провести встречу с лидерами Великобритании, России, Италии и Германии для того, чтобы обсудить конфликт в Ливии.

Напомним, что в Ливии на сегодняшний день установилось двоевластие. В стране идет война между правительством национального согласия Ливии и Ливийской национальной армией.