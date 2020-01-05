С момента вступления в должность Президент Украины Владимир Зеленский не только посетил с официальными визитами Бельгию, Канаду, Турцию, Францию и Германию, но и успел несколько раз съездить на отдых с семьей.

#Буквы посчитали, где успел отдохнуть Зеленский за 6 месяцев президентства.

Так, 26 апреля, Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Турцию.

“Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль “Весело”, – написал тогда Зеленский.

4 июля Зеленский, завершив официальную часть визита в Канаду, отправился женой и главой Офиса Президента Андреем Богданом посмотреть на Ниагарский водопад.

Фото: Андрей Богдан / Facebook

14 июля в пресс службе Офиса Президента гордо заявили, что Владимир Зеленский и члены его команды “проинспектировали температуру воды” в Черном море перед “напряженным рабочим визитом” в Одессу.

27 июля Зеленский опубликовал фото с главой Офиса Президента Андреем Богданом, на котором они в плавках на одном из одесских пляжей.

11 декабря Зеленский, находясь во Франции, где состоялась встреча в “нормандском формате”, совмещал работу с туризмом.

После “нормандской встречи” он заявил, что хочет поскорее улететь домой. Но на практике визит в Париж оказался “трехдневным”, более того некоторые его элементы напоминали туристическую поездку.

Отмечается, что и Зеленский, и вся делегация прибыла в Париж в воскресенье. О точном времени прилета неизвестно, но по данным СМИ, это не был поздний рейс. Кроме того, в воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил Зеленского, прогуливавшегося по улицам Парижа вместе со своими друзьями из ОПУ и СБУ, а в Instagram его пресс-секретаря Юлии Мендель в воскресенье появилось видео из-под Эйфелевой башни.

Переглянути цей допис в Instagram Вогні Парижа. Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 8 Гру 2019 р. о 10:01 PST

Стоит отметить, что стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном отеле Sofitel, где остановилась команда Президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками ночевка большой украинской делегации обошлась Украине не дешево. Кстати, и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

31 декабря Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию “Синегор” в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года, в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного курорта Буковель, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

А уже 5 января Зеленский с семьей остановился в самом дорогом отеле Омана.

После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

“В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепления дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину”, — объяснили в Офисе президента.

Там отметили, что глава государства и члены его семьи отбыли в эту страну рейсовым самолетом за свой счет.

С кем именно будет встречаться Зеленский, в пресс-службе не уточнили.

#Буквам не удалось обнаружить в оманской прессе каких-либо публикаций, анонсирующих встречи на высшем уровне с участием президента Украины.

Стоит отметить, что такие длительные официальные поездки с “днем про запас” в международной практике бывают исключительно во время визитов на другую сторону земного шара, когда гостям действительно нужно приспособиться к смене часовых поясов.

В связи с этим, общество беспокоится, чтобы подобные смещения, дополнительные дни отдыха и так далее за государственный счет не стали системными.