Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и иностранных граждан, за исключением сухопутной границы страны с Ираном.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

“Начиная с 11.06.2020 года Турецкой Республикой принято решение об отмене ограничений въезда в Турцию граждан иностранных государств воздушным, морским или наземным путем (кроме сухопутной границы с Ираном), которые были введены турецкой стороной в контексте борьбы с распространением COVID-19”, – говорится в сообщении.

При въезде в Турцию иностранцы должны пройти медицинское обследование в пункте пропуска. В случае выявления симптомов коронавируса иностранцам бесплатно будут проводить тест на коронавирус.