Об этом речь в заявлении на сайте МИД Турции.
В Турции заявили, что считают ошибкой то, что ЕС не внес их страну в список “безопасных”.
“Мы разочарованы, что Турция не была включена в список третьих стран, для которых рекомендуется отменить ограничения на несущественные поездки в ЕС с 1 июля 2020 года… Мы ожидаем исправления этой ошибки об ограничении проезда для наших граждан как можно скорее”, – говорится в заявлении.
В министерстве отмечают, что Турция приняла для борьбы с пандемией коронавируса все необходимые меры, “и успех в этом плане очевиден”, – заявили в МИД Турции.
Власти Турции отметили, что прогресс в борьбе с коронавирусом в их стране “очевиден” и был отмечен ВОЗ.
- Как сообщалось ранее, во вторник, 30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан некоторых стран. В список попали 14 стран, среди них нет таких государств, как Украина и США, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в них не соответствуют критериям.
- Журналисты CNN собрали распространенные вопросы о новых правилах пересечения границы ЕС и ответы на них.
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