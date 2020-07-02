Турция просит Европейский союз все же открыть границы для своих граждан, так как ситуация с коронавирусом в стране стабильная, а многие ограничения сняты.

Об этом речь в заявлении на сайте МИД Турции.

В Турции заявили, что считают ошибкой то, что ЕС не внес их страну в список “безопасных”.

“Мы разочарованы, что Турция не была включена в список третьих стран, для которых рекомендуется отменить ограничения на несущественные поездки в ЕС с 1 июля 2020 года… Мы ожидаем исправления этой ошибки об ограничении проезда для наших граждан как можно скорее”, – говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что Турция приняла для борьбы с пандемией коронавируса все необходимые меры, “и успех в этом плане очевиден”, – заявили в МИД Турции.

Власти Турции отметили, что прогресс в борьбе с коронавирусом в их стране “очевиден” и был отмечен ВОЗ.