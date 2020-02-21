В американских СМИ сообщают, что Турция просит у Соединенных Штатов размещения ракетных комплексов "Патриот" для противостояния режиму Башара Асада.

Об этом сообщает издание Air Force Technology.

В СМИ ссылаются на информацию от американского чиновника.

“Нам известно о запросе на размещение систем “Патриот” в Турции около сирийской границы, но решение еще не принято”, – сказал он.

Отмечается, что одним из факторов, который усложняет принятие положительного решения по запросу, является критика Турции со стороны Соединенных Штатов за покупку российских ракетных систем С-400.

Также о доставке в страну систем “Патриот” ранее заявлял министр обороны Турции Гулуси Аскар.

Напомним, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция против войск Башара Асада в сирийской провинции Идлиб может начаться в любой момент.