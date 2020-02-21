Об этом сообщает издание Air Force Technology.
В СМИ ссылаются на информацию от американского чиновника.
“Нам известно о запросе на размещение систем “Патриот” в Турции около сирийской границы, но решение еще не принято”, – сказал он.
Отмечается, что одним из факторов, который усложняет принятие положительного решения по запросу, является критика Турции со стороны Соединенных Штатов за покупку российских ракетных систем С-400.
Также о доставке в страну систем “Патриот” ранее заявлял министр обороны Турции Гулуси Аскар.
Напомним, Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция против войск Башара Асада в сирийской провинции Идлиб может начаться в любой момент.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил уничтожить сирийские правительственные силы, если турецкие войска будут нести потери.