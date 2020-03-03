В министерстве иностранных дел Турции заявили, что турецкие военнослужащие сбили еще один боевой самолет сил Башара Асада.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Twitter.

“В рамках успешной операции “Весенний щит” был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму”, – сказано в сообщении.

L-39 является учебно-боевой моделью самолета, производство которого началось в начале 70-х годов прошлого столетия в Чехии.

Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы “режима Башара Асада” (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по “всем известным целям” сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии “заплатят высокую цену” за нападение на турецкие войска в Идлибе.