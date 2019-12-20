Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

По словам Эррдогана, американская власть планирует поднять тему дополнительных ограничений, связанных с проектом “Турецкий поток”.

“Теперь в Сенате Конгресса США, не стыдясь, пытаются угрожать Турции новыми санкциями в связи с “Турецким потоком”. Налицо открытое вмешательство в дела Турции. Мы, безусловно, не собираемся сидеть сложа руки. Анкара ответит США зеркальными санкциями”, – говорит он.

Президент при этом заявил, что приобретение страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, как и участие в программе американских истребителей F-35, являются решенными вопросами для Турции.

“Мы неоднократно озвучивали свою позицию по данному вопросу. Турция — не племенное государство. Мы однозначно ответим на санкции”, – сказал он.