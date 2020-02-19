Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что военная операция против войск Башара Асада в сирийской провинции Идлиб может начаться в любой момент.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция не позволит регулярным войскам Башара Асада восстановить контроль над сирийской провинцией Идлиб, которая в данный момент контролируется повстанцами.

“Остались считанные дни до момента, когда силы режима Башара Асада, должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации, очерченной Сочинским меморандумом”, – сказал он.

При этом турецкий лидер добавил, что данное предупреждение последнее, поскольку Анкара уже завершила подготовку военной операции, а переговоры с Россией, которая поддерживает Башара Асада, так и не закончились успехом.

“В ходе переговоров в Турции, в России и на “местах”, к сожалению, до настоящего момента мы не получили желаемый результат. Хотя Турция и продолжает переговорный процесс по Сирии, мы далеки от поставленной цели и это факт”, – сказал Эрдоган.