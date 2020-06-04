Турция возобновит авиасообщение с Украиной уже с 15 июня после паузы из-за карантина.

Об этом сообщает турецкое издание NTV.

Отмечается, что продажа билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня уже открыты турецкой авиакомпанией Turkish Airlines.

Как рассказали в турецком министерстве иностранных дел, страна уже договорилась возобновить полеты с Австрией, Украиной, Сербией, Литвой, Албанией, Казахстаном, Узбекистаном, Молдовой, Беларусью, Италией, Суданом, Иорданией и Марокко.

Также сообщается, что в Грецию, Катар, Бахрейн и Болгарию турецкие самолеты полетят уже 10 июня.

По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 588 новых случаев, что является антирекордом с начала вспышки в нашей стране.