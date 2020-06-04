Об этом сообщает турецкое издание NTV.
Отмечается, что продажа билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня уже открыты турецкой авиакомпанией Turkish Airlines.
Как рассказали в турецком министерстве иностранных дел, страна уже договорилась возобновить полеты с Австрией, Украиной, Сербией, Литвой, Албанией, Казахстаном, Узбекистаном, Молдовой, Беларусью, Италией, Суданом, Иорданией и Марокко.
Также сообщается, что в Грецию, Катар, Бахрейн и Болгарию турецкие самолеты полетят уже 10 июня.
По состоянию на утро 4 июня в Украине зафиксировано 25 тысяч 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 588 новых случаев, что является антирекордом с начала вспышки в нашей стране.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.