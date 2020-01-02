Об этом сообщает турецкое агенство “Анадолу”.

В четверг, 2 января, парламент Турции принял законопроект за подписью главы государства, предусматривающий возможность введения турецких войск в Ливию. Это решение поддержали 325 депутатов, против проголосовали 184.

Отмечается также, что между Турцией и Правительством национального согласия Ливии с ноября действует договоренность о военном сотрудничестве.

Напомним, в Ливии на сегодняшний день установлено двоевластие. В стране идет война между правительством национального согласия Ливии и Ливийской национальной армией. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявлял, что в Ливии находятся 2000 бойцов ЧВК “Вагнера”. Они оказывают военную поддержку силам Ливийской национальной армии.