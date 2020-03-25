Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
Турецкие прокуроры обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашогги 20 человек, среди которых приближённые принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и заместитель главы разведки.
По версии следствия эти люди руководили операцией и отдавали приказы команде, которая непосредственно совершила убийство в Эр-Рияде.
59-летний Джамаль Хашогги был комментатором The Washington Post. Журналист был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии, куда он явился за документами.
Как позже выяснилось, Хашогги был задушен, его тело было разрезано на куски в консульстве.
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