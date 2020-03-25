Турецкая прокуратура обвинила 20 человек, среди которых помощники принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и заместитель начальника разведки Саудовской Аравии убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Эр-Рияде в 2018 году.

Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.

Турецкие прокуроры обвиняют в убийстве журналиста Джамаля Хашогги 20 человек, среди которых приближённые принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и заместитель главы разведки.

По версии следствия эти люди руководили операцией и отдавали приказы команде, которая непосредственно совершила убийство в Эр-Рияде.

59-летний Джамаль Хашогги был комментатором The Washington Post. Журналист был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии, куда он явился за документами.

Как позже выяснилось, Хашогги был задушен, его тело было разрезано на куски в консульстве.