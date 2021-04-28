Туреччина купує в РФ 50 млн доз «Спутник V». Раніше МОЗ заявляло, що це «не в інтересах країни»

Туреччина підписала угоду про отримання 50 млн доз вакцини проти коронавірусу російського виробництва "Спутник V". Ще 4 місяці тому МОЗ країни заявляв, що це "виходить за рамки інтересів".

Про укладення відповідної угоди міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа сповістив 29 квітня.

Як повідомлялося, в грудні 2020 року Коджа заявляв, що російська вакцина не може бути зареєстрована у Туреччині.

“Проблема полягала в невідповідності вимогам GLP (Good laboratory practice, належна лабораторна практика – ред.). Росія не змогла відповідати. З цієї причини ані ВООЗ, ані світ не змогли отримати цю вакцину. У нашій країні не можна отримати ліцензію на цю вакцину. У зв’язку з чим це (отримання вакцини від РФ – ред.) виходить за рамки наших інтересів”, — сказав він

За ці 4 місяці регулятори кількох країн схвалили використання цієї вакцини, 29, включно з Білоруссю, Росією, Мексикою роблять щеплення цим препаратом.

ВООЗ так і не схвалила цю вакцину, що однак, не завадило владі Туреччини змінити думку щодо неї та замовити 50 млн доз. І навіть домовитись про власне виробництво.

“Як ви знаєте, в нашій країні використовувалися дві вакцини (Pfizer-BioNTech та Sinovac — ред). Досягнутий заключний етап для негайного використання вакцини “Спутник V”. Було досягнуто згоди щодо закупівлі вакцини. Туреччина підписала угоду про отримання 50 мільйонів доз вакцини “Спутник V” впродовж 6 місяців. Перше відвантаження відбудеться в травні. Крім того, буде здійснено трансфер технологій з виробництва цієї вакцини в нашій країні”, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що закуплених доз має вистачити для вакцинації 25 млн осіб, це близько 30% населення країни.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

У березні 2021 року Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) протягом тижня вивчало російську вакцину. Після цього голова правління ЕМА Кріста Віртхумер-Хохе застерегла країни від схвалення цього препарату:

“Це можна певною мірою порівняти з російською рулеткою… Я наполегливо не рекомендую національний екстрений дозвіл”.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявляв, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна. Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення. Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення. Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.

Російська вакцина в Україні та інших країнах світу

Україна. 5 січня харківська компанія “Біолік” заявила, що подала до Міністерства охорони здоров’я заяву щодо реєстрації в України російської COVID-вакцини “Спутник V”.

Заяву було надіслано до МОЗ ще 31 грудня. Наступного дня, 1 січня, співголова політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявляв, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутнік V” подали на реєстрацію в Україні. Своєю чергою головний санлікар та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко переконував, що ця інформація є “чутками та політичними заявами” і не відповідає дійсності.

Згодом міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив факт отримання заявки на реєстрацію в нашій країні російської вакцини проти коронавірусу “Спутник V”.

У лютому Кабінет Міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України. А міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що російську вакцину проти коронавірусу “Спутник V” в Україні не зареєструють за жодних умов.

Бразилія. Через відсутність послідовних і надійних даних колегія Anvisa (регулятор контролю якості медпрепаратів Бразилії) одноголосно вирішила не рекомендувати російську вакцину “Спутник V”.

Молдова. Президентка Молдови Мая Санду звернулася до посла РФ Олега Васнєцова з проханням посприяти швидкому отриманню країною російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V.

Австрія. Австрія веде переговори з Росією стосовно закупівлі мільйона доз вакцини проти коронавірусу “Спутник V”, яка ще не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Аргентина. Мер аргентинського міста Роке Перес в провінції Буенос-Айрес Хуан Карлос Гаспаріні прищепився проти коронавірусу російською вакциною “Спутник V” і з портретом президента РФ Володимира Путіна в руках.

Словаччина. Закупівля російської вакцини призвела до політичної кризи в країни. До того є Росія поставила в Словаччину вакцину “Спутник V”, не ідентичну тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Північна Македонія. Регулятор країни схвалив російську вакцину “Спутник V”.

Чехія. В квітні прем’єр-міністр країни Андрій Бабіш звільнив міністра охорони здоров’я Яна Блатни. Причиною стала відмова закупити російську вакцину проти COVID-19 “Спутник V”.