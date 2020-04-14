Парламент Турции во вторник принял закон, который позволит освободить десятки тысяч заключенных, чтобы облегчить переполненность тюрем и защитить заключенных от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, закон откроет путь для временного освобождения около 45 000 заключенных, чтобы остановить распространение коронавируса. Лица, имеющие право на временное освобождение под судебным контролем, получат условную свободу до конца мая. Министерство юстиции сможет продлевать этот срок дважды максимум на два месяца.

Аналогичное количество заключенных будет выпущено на постоянной основе в соответствии с отдельной частью законодательства, направленной на сокращение переполненности тюрем.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль сообщил, что среди заключенных было 17 подтвержденных случаев COVID-19, в том числе три смертельных случая. Он сказал, что 79 сотрудников тюрьмы также дали положительный результат, а также 80 судей и прокуроров, сотрудников судебных органов и судебно-медицинских экспертов.

Однако закон подвергся критике со стороны оппозиционных партий за освобождение тех, кто был заключен в тюрьму по обвинению в терроризме.

Согласно данным Совета Европы, с 2016 года число заключенных в Турции возросло почти до 300 000 человек. По состоянию на январь 2019 года считалось, что в стране самая переполненная тюремная система в Европе.