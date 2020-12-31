С 30 декабря 2020 года пассажир, который летит с пересадкой в Стамбуле или другом аэропорту Турции в третью страну, не должен предъявлять результат ПЦР-теста перед посадкой в самолет.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.

Это касается пассажиров, которые не покидают транзитную зону аэропорта во время ожидания следующего рейса. Теперь на транзитных пассажиров распространяются правила той страны, куда они следуют.

Отрицательный ПЦР-тест для полета в Турцию необходимо будет предъявлять до 1 марта 2021 года. Однако в это правило могут быть внесены изменения в зависимости от ситуации с COVID-19 в Турции и мире.