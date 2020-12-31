Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.
Это касается пассажиров, которые не покидают транзитную зону аэропорта во время ожидания следующего рейса. Теперь на транзитных пассажиров распространяются правила той страны, куда они следуют.
Отрицательный ПЦР-тест для полета в Турцию необходимо будет предъявлять до 1 марта 2021 года. Однако в это правило могут быть внесены изменения в зависимости от ситуации с COVID-19 в Турции и мире.
- С 30 декабря 2020 года все пассажиры старше 6 лет, которые въезжают в страну, перед посадкой в самолет обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.
- Канада будет требовать от пассажиров, которые хотят въехать на территорию страны, подтвердить отрицательный результат теста на COVID-19.