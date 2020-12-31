С 30 декабря 2020 года все пассажиры старше 6 лет, которые въезжают в страну, перед посадкой в самолет обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.

Справка действительна 72 часа с момента взятия анализа. На момент посадки в самолет срок действия ПЦР-теста не должен превышаться.

Такую справку могут не предъявлять дети до 5 лет включительно, а также члены экипажей самолетов.

Кроме того, пассажиры (от 6 лет и старше), путешествующие из Великобритании, Дании или Южной Африки рейсами с 30 декабря 2020 года, также обязаны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста – его отрицательно результате. Кроме того, для таких пассажиров предусмотрен обязательный карантин по месту жительства, а через семь дней они обязаны будут снова сдать ПЦР-тест. Если результат теста отрицательный, карантин будет снят.

ПЦР-тест можно предъявить в бумажном виде или в электронном виде на смартфоне. Важно, чтобы справка имела дублирование информации на английском языке.