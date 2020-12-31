Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines.
Справка действительна 72 часа с момента взятия анализа. На момент посадки в самолет срок действия ПЦР-теста не должен превышаться.
Такую справку могут не предъявлять дети до 5 лет включительно, а также члены экипажей самолетов.
Кроме того, пассажиры (от 6 лет и старше), путешествующие из Великобритании, Дании или Южной Африки рейсами с 30 декабря 2020 года, также обязаны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста – его отрицательно результате. Кроме того, для таких пассажиров предусмотрен обязательный карантин по месту жительства, а через семь дней они обязаны будут снова сдать ПЦР-тест. Если результат теста отрицательный, карантин будет снят.
ПЦР-тест можно предъявить в бумажном виде или в электронном виде на смартфоне. Важно, чтобы справка имела дублирование информации на английском языке.
- Канада будет требовать от пассажиров, которые хотят въехать на территорию страны, подтвердить отрицательный результат теста на COVID-19.