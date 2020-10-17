Анкара никогда не признавала и не признает полуостров Крым российской территорией. Турция будет в дальнейшем поддерживать крымских татар.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Офис президента.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Неизменной остается и позиция по Крыму.

“Мы воспринимаем Украину как важную страну по безопасности и стабильности нашего региона. В рамках этого мы всегда поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность, в частности с Крымом, Украины. Турция не признавала и не признает аннексии Крыма “, – подчеркнул Эрдоган.

Турция будет продолжать поддерживать крымских татар. В частности, Эрдоган и Зеленский обсудили строительство в Киеве комплекса мечети и осуществления проектов по строительству жилья для депортированных крымчан.