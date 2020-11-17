Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории страны будет действовать частичный комендантский час. Ограничения вводят на выходные дни.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Известно, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 10:00.

Власти также решили закрыть школы на часть семестра. Обучение будут проводить дистанционно.

Ранее на территории Турции действовал комендантский час для людей в возрасте от 65 лет. Действия этого ограничения расширили. Теперь комендантский час действует для людей моложе 20 лет. Частичный комендантский час для этих групп людей позволит им минимизировать контакты с другими людьми с 10:00 до 16:00.

Спортивные соревнования и футбольные матчи в Турции будут проводить без болельщиков.

До конца 2020 года в Турции не будут работать кинотеатры.