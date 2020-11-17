Об этом сообщает Daily Sabah.
Известно, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 10:00.
Власти также решили закрыть школы на часть семестра. Обучение будут проводить дистанционно.
Ранее на территории Турции действовал комендантский час для людей в возрасте от 65 лет. Действия этого ограничения расширили. Теперь комендантский час действует для людей моложе 20 лет. Частичный комендантский час для этих групп людей позволит им минимизировать контакты с другими людьми с 10:00 до 16:00.
Спортивные соревнования и футбольные матчи в Турции будут проводить без болельщиков.
До конца 2020 года в Турции не будут работать кинотеатры.
- Правительство Израиля ужесточит комендантский час из-за COVID-19, но при этом откроет ряд общественных мест – школы, рынки и отели. До этого комендантский час действовал только в “красной зоне”.