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Турция вышла из Стамбульской конвенции

В субботу, 20 марта, Турция объявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Суббота, 20 марта 2021, 13:22

Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

“Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, приостановлено относительно Турецкой Республики”, – говорится в документе.

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай пообещал, что страна будет продолжать борьбу по защите прав женщин.

“Гарантией прав женщин являются действующие нормативные акты, в первую очередь наша Конституция. Наша судебная система является достаточно динамичной и мощной, чтобы внедрять новые нормы при необходимости”, – заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Зехра Зумрут в Twitter.

Что такое Стамбульская конвенция?

Стамбульская конвенция (оф. название “Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием”) — это международное соглашение Совета Европы, первое в своем роде, направленное против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Документ был открыт для подписания в мае 2012 года и в настоящее время подписан 46 странами и Европейским союзом.

История создания документа

В 2002 году впервые были приняты рекомендации Комитету министров Совета Европы о защите женщин от насилия.

С 2006 по 2008 года парламентская ассамблея СЕ приняла ряд резолюций и рекомендаций, призывающих к принятию юридически обязательных стандартов по предупреждению, защите от самых тяжких и распространенных форм насилия по признаку пола и судебному преследованию за них.

Принятые Советом во внимание национальные доклады, исследования и опросы выявили масштаб проблемы и значительные различия в законодательствах разных стран. Так в 2008 году была создана экспертная группа, которая в течение 2 лет готовила документ, призванный сделать правовые стандарты защиты жертв насилия одинаковыми во всех странах Европы.

Суть Стамбульской Конвенции

Стамбульская Конвенция  — первый юридический документ, который “создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин”. Он направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных. Всего в Конвенции 12 разделов и 81 статья.

Насилие в отношении женщин признается документом нарушением прав человека и формой дискриминации, а также обязывает страны, которые ратифицировали его, проявлять добросовестность при предотвращении насилия, защите жертв и привлечении к ответственности виновных.

Конвенция содержит перечень преступлений, которые квалифицируются как насилие в отношении женщин, и страны, ратифицировавшие ее, должны криминализировать такие действия.

Речь идет о психологическом насилии (статья 33), преследовании (статья 34), физическом насилии (статья 35), сексуальном насилии, в том числе изнасиловании (статья 36), принудительном браке (статья 37), калечении женских половых органов (статья 38), принудительных абортах и стерилизации (статья 39), сексуальных домогательствах (статья 40) и преступлениях против чести (статья 42).

Конвенция также содержит определение гендера как “социально сконструированной роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин”.

Какие страны подписали соглашение?

Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, была Турция (март 2012 года). С 2013 по 2019 годы присоединились еще 33 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Еще 12 стран подписали, но так и не ратифицировали соглашение: Армения, Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Молдова, Словакия, Украина, Великобритания.

Теги: Реджеп Тайїп Ердоган, Стамбульська конвенція, Турция

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