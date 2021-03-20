Турция вышла из Стамбульской конвенции

Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

“Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, приостановлено относительно Турецкой Республики”, – говорится в документе.

В то же время вице-президент Турции Фуат Октай пообещал, что страна будет продолжать борьбу по защите прав женщин.

“Гарантией прав женщин являются действующие нормативные акты, в первую очередь наша Конституция. Наша судебная система является достаточно динамичной и мощной, чтобы внедрять новые нормы при необходимости”, – заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Зехра Зумрут в Twitter.

Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.#GüçlüKadınGüçlüTürkiye — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 19, 2021