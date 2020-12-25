С 28 декабря Турция начнет требовать наличия отрицательного теста на коронавирус у пассажиров всех авиарейсов.

Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует Reuters.

Тесты должны быть проведены не позднее 72 часов до запланированного прибытия. Всем пассажирам, которые не могу подтвердить отсутствие инфицирования, будет запрещено садиться в самолеты в Турцию.

Пассажиры, прибывающие из Великобритании, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин несмотря на предъявление негативного теста.

Однако Коджа не уточнил, касается ли это ограничение пассажиров, прибывающих в Турцию транзитом. Он пообещал впоследствии опубликовать официальный документ.

Ограничения будут действовать до марта 2021 года.