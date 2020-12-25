Об этом в пятницу, 25 декабря, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует Reuters.
Тесты должны быть проведены не позднее 72 часов до запланированного прибытия. Всем пассажирам, которые не могу подтвердить отсутствие инфицирования, будет запрещено садиться в самолеты в Турцию.
Пассажиры, прибывающие из Великобритании, Дании и Южной Африки будут отправляться на карантин несмотря на предъявление негативного теста.
Однако Коджа не уточнил, касается ли это ограничение пассажиров, прибывающих в Турцию транзитом. Он пообещал впоследствии опубликовать официальный документ.
Ограничения будут действовать до марта 2021 года.
- Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что промежуточные результаты испытаний фазы 3 показали, что вакцина от COVID-19 разработана китайской компанией Sinovac, эффективна на 91,25%. Турция будет использовать препарат при массовой вакцинации.