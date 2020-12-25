Об этом сообщает издание DailyNews.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что промежуточные результаты испытаний фазы 3 показали, что вакцина от COVID-19 разработана китайской компанией Sinovac, эффективна на 91,25%. Турция будет использовать препарат при массовой вакцинации.
“Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа”, – сказал Коджа.
28 декабря, в страну прибудет первая партия препарата в количестве 3 млн доз. Всего планируется закупка 50 млн доз вакцины Sinovac.
На первом этапе будут вакцинированы 9 млн человек. Одним из первых вакцину получит и сам министр.
- Сегодня в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса COVID-19.
- Ранее компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность до 97%.