Министерство здравоохранения Турции заявило, что страна будет использовать китайскую вакцину Sinovac. Ее эффективность доказана на уровне 91%.

Об этом сообщает издание DailyNews.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа отметил, что промежуточные результаты испытаний фазы 3 показали, что вакцина от COVID-19 разработана китайской компанией Sinovac, эффективна на 91,25%. Турция будет использовать препарат при массовой вакцинации.

“Теперь мы уверены, что вакцина эффективна и безопасна для турецкого народа”, – сказал Коджа.

28 декабря, в страну прибудет первая партия препарата в количестве 3 млн доз. Всего планируется закупка 50 млн доз вакцины Sinovac.

На первом этапе будут вакцинированы 9 млн человек. Одним из первых вакцину получит и сам министр.