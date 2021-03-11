С 15 марта все путешественники, которые планируют путешествие в Турцию, должны заполнить специальную электронную анкету.

Об этом сообщают #Буквы.

Форма размещена на сайте Министерства здравоохранения Турции. Эту анкету турист должен заполнить не позднее чем за 72 часа до поездки.

В Минздраве страны объяснили, что на основе заполненной информации путешественник получит автоматически созданный индивидуальный код HES.

“Благодаря ему (коду HES, – ред.) мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, появятся контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что факт заполнения этой анкеты проверят на границе Турции. Если окажется, что путешественник пренебрег этим правилом, или внес в анкету неправдивые данные, ему будут угрожать правовые и административные санкции.

Также путешественнику могут отказать во въезде в страну, если лицо не является гражданином Турции, или не имеет вида на постоянное место жительства.