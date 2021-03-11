Об этом сообщают #Буквы.
Форма размещена на сайте Министерства здравоохранения Турции. Эту анкету турист должен заполнить не позднее чем за 72 часа до поездки.
В Минздраве страны объяснили, что на основе заполненной информации путешественник получит автоматически созданный индивидуальный код HES.
“Благодаря ему (коду HES, – ред.) мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, появятся контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что факт заполнения этой анкеты проверят на границе Турции. Если окажется, что путешественник пренебрег этим правилом, или внес в анкету неправдивые данные, ему будут угрожать правовые и административные санкции.
Также путешественнику могут отказать во въезде в страну, если лицо не является гражданином Турции, или не имеет вида на постоянное место жительства.
- Власти Таиланда разрешили туристам, приезжающим в страну, проводить обязательную двухнедельную самоизоляцию на яхте в море.