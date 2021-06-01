Туреччина оновила правила в’їзду для туристів з України. Вони набирають чинності у вівторок, 1 червня.

Про це повідомили у посольстві України в Туреччині.

Для в’їзду в Туреччину необхідно мати один із зазначених документів:

документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх шести місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Наголошується, що усі транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.

У посольстві нагадали, що для в’їзду в Туреччину авіаційним та морським шляхом, а також суходолом обов’язково необхідно заповнити електронну форму на сайті міністерства охорони здоров’я країни.

Електронну форму необхідно заповнити за 72 години до прибуття в Туреччину. Заповнену форму необхідно буде видрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс.

Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, оскільки на її основі автоматично генеруватиметься HES-код – персональний код, запроваджений МОЗ Туреччини, для відстеження переміщення людей, які можуть бути інфіковані. За допомогою коду МОЗ Туреччини зможе зв’язатися з вами у випадку будь-якого контакту з пацієнтом, інфікованим Covid-19, під час вашої подорожі. Тому при заповненні форми важливо вказувати актуальний номер мобільного телефону.

Заповнену форму також перевірятимуть на кордоні Турецької Республіки. Якщо ви не заповнили форму або свідомо внесли неправдиву інформацію на вас можуть накласти адміністративні санкції, а також депортувати.