Одна из крупнейших газет Турции проиллюстрировала материал о том, что супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена заболела COVID-19, его фото с Верой Брежневой.

Об этом сообщают #Буквы.

Утром в среду, 17 июня, Hürriyet — турецкая газета с самым высоким тиражом среди всех газет в Турции — опубликовала материал с заголовком “Жена украинского лидера госпитализирована с коронавирусом”. Елена Зеленская, напомним, продолжает лечение в киевской больнице, ее состояние оценивают как стабильное.

При этом материал Hürriyet был проиллюстрирован не фотографией четы Зеленских, а снимком со съемок фильма “8 лучших свиданий”. Это украинско-российская комедия, вышедшая в 2016 году. Он был снят российским режиссером Марюсом Вайсбергом и произведен Студией “Квартал-95”. Главные роли исполнили певица Вера Брежнева и Владимир Зеленский.

В печать газета вышла со снимком Зеленского и Брежневой.

Аналогичная ошибка была допущена при публикации материала на сайте Hürriyet, это можно увидеть в кеш-версии страницы.

В настоящее время ошибка на сайте исправлена. Теперь новость иллюстрирует снимок Владимира Зеленского. На фото изображен только украинский лидер.

Стоит отметить, что Веру Брежневу и Елену Зеленскую путали и некоторые украинские СМИ.