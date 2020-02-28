Об этом сообщает турецкое издание Анадолу.
По словам губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, в результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлибе погибли по меньше мере 22 турецких военнослужащих
“Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю. В настоящее время они проходят курс лечения”, — сообщил губернатор.
Также известно, что в связи атакой на турецких военнослужащих президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание со своими сотрудниками.
Источники издания в МИД Турции сообщают, что министр иностранных дел Турции Мевлют Кавусоглу уже провел переговоры с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с эскалацией конфликта. Содержание беседы на данный момент неизвестно.
В администрации Эрдогана уже заявили, что на действия “нелегетимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ”.
“По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки”, — сообщил глава управления по связям Фахреттин Алтун по итогам совещания по вопросам безопасности под председательством президента.
Алтун подчеркнул, что Турция не может “равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии”. По его словам, Анкара призывает все международное сообщество к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию.
- Напомним, в последние недели разгорелась война в сирийской провинции Идлиб между правительственными войсками Башара Асада, поддерживаемыми российской армией, и повстанцами, которых поддерживает Турция, разгорелась с новой силой в последние недели. За последний месяц Турция перебросила в Идлиб около 5000 военных и бронированную технику, включая танки.
- В битве за сирийскую провинцию Идлиб за последний месяц погибли уже 16 турецких солдат.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищувати сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.