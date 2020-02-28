В результате авиаудара в сирийском городе Идлиб погибли по меньше мере 22 турецких военнослужащих, еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает турецкое издание Анадолу.

По словам губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана, в результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлибе погибли по меньше мере 22 турецких военнослужащих

“Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю. В настоящее время они проходят курс лечения”, — сообщил губернатор.

Также известно, что в связи атакой на турецких военнослужащих президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание со своими сотрудниками.

Источники издания в МИД Турции сообщают, что министр иностранных дел Турции Мевлют Кавусоглу уже провел переговоры с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с эскалацией конфликта. Содержание беседы на данный момент неизвестно.

В администрации Эрдогана уже заявили, что на действия “нелегетимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ”.

“По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки”, — сообщил глава управления по связям Фахреттин Алтун по итогам совещания по вопросам безопасности под председательством президента.

Алтун подчеркнул, что Турция не может “равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии”. По его словам, Анкара призывает все международное сообщество к выполнению взятых на себя обязательств по сирийскому урегулированию.