В непальской деревне Намче-Базар, главном пункте для альпинистов, которые поднимаются на Эверест, зафиксировали первый случай заражения коронавируса COVID-19. Из-за этого подъем на Эверест временно запрещен.

Об этом сообщает The Himalayan.

Это произошло 22 октября. В Намче-Базаре сообщили о первом случае заражения коронавирусом. После этого все запланированные туры в район Эвереста приостановили «до дальнейшего уведомления”.

Сегодня, 23 октября, группа врачей отправится в Намче-Базара для сбора образцов для тестирования на COVID-19.

В сообщении также обратили внимание на то, что правительство края совсем недавно разрешило альпинистам вновь подниматься на Эверест. Гора была длительное время недоступна из-за пандемии.