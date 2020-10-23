Об этом сообщает The Himalayan.
Это произошло 22 октября. В Намче-Базаре сообщили о первом случае заражения коронавирусом. После этого все запланированные туры в район Эвереста приостановили «до дальнейшего уведомления”.
Сегодня, 23 октября, группа врачей отправится в Намче-Базара для сбора образцов для тестирования на COVID-19.
В сообщении также обратили внимание на то, что правительство края совсем недавно разрешило альпинистам вновь подниматься на Эверест. Гора была длительное время недоступна из-за пандемии.
- 13 марта власти Непала приняли решение отменить все экспедиции на гору Эверест до конца сезона скалолазания в связи с пандемией коронавируса.