Об этом со ссылкой на Татранский национальный парк сообщает польский телеканал TVN24.

В Польше до 17 января действуют жесткие ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. В частности, с целью ограничения туризма и передвижения по стране до 17 января закрыты гостиницы и другие объекты размещения.

Однако это не стало преградой для туристов из Украины, которые несмотря на запрет выхода на лед, действующий на территории Татранского национального парка, все же решили прогуляться по льду на озере Морской глаз.

На расстоянии около 10 метров от берега лед проломился и туристы упали в воду. К счастью, они смогли самостоятельно добраться до суши.

Телеканал не уточняет, сколько именно туристов вышли на лед, однако сообщает, что госпитализация им не понадобилась.

Лед на озере Морской глаз слишком тонкий, чтобы пройти по нему. Руководство национального парка призывает не выходить на поверхность замерзших татранских озер. Также информируют об опасности и знаки, размещенные на берегу. Однако зимой туристы хотят сократить путь к ещё одной достопримечательности – Черному озеру под горой Рысы – и идут по короткой дороге по поверхности Морского глаза.

Стоить отметить, что Польша ограничила въезд граждан третьих стран, в том числе Украины, с туристической целью в марте 2020 года. Запрет на въезд действует до сих пор.