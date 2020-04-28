Covid-19 Украина

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Туристическая отрасль Украины потеряла $1,5 млрд из-за пандемии

В Кабинете Министров подсчитали убытки туристической отрасли страны, связанные с пандемией коронавируса. 

Вторник, 28 апреля 2020, 20:32

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство культуры и информационной политики оценивает потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, которых отрасль понесла во время пандемии, в $1,5 млрд.

В правительстве считают, что когда пройдет паника, связанная с пандемией, пройдет, а карантинные ограничения будут сняты, туризм внутри страны будет восстановлен быстрее, чем выездной.

“В сложившейся ситуации, внутренний туризм имеет гораздо лучшие шансы на быстрое восстановление, чем выездной. В случае если часть туристически ориентированных стран не откроет к осени свои границы, то украинцы сначала поедут по Родине”, — отметили в КМУ.

Во время своего выступления на инвестиционном онлайн-форуме “TAVRIAN ONLINE HORIZONS” и.о. главы Минкульта Светланы Фоменко отметила, что с целью спасти туристические предприятия от банкротства Кабмин власти намерены освободить их от уплаты налогов.

“Задача государства — правительства, ВРУ, МКИП — защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств. В этом направлении МКИП тесно сотрудничает с профильным комитетом ВРУ, и, как результат, уже есть законопроект (рег. № 3377)”, — подчеркнула она.

Соответствующий законопроект предлагает:

  • освобождение операций по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль и ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость;
  • отмену туристического сбора до конца 2020 года;
  • налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Документ был подан в парламент 22 апреля, по состоянию на сегодня уже рассмотрен в профильном комитете и предоставлен народным депутатам для ознакомления.

Теги: туризм, убытки

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