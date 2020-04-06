Открытые спустя месяцы карантина туристические места в Китае переполнены людьми, несмотря на то, что медики опасаются третьей волны COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По мере уменьшения числа новых случаев заражения в Китае ослабевают карантинные меры. В связи с этим многотысячные толпы людей стекаются в популярные туристические места и на улицы крупных городов.

Например, в субботу, 4 апреля (национальный день траура по погибшим в борьбе с коронавирусом COVID-19), был переполнен людьми горный парк Хуаншань в провинции Аньхой.

Хотя многие посетителя парка были в масках, их количество превысило 20 тысяч человек и властям пришлось объявить, что парк достиг пропускной способности и больше не будет принимать гостей в этот день.

После инцидента в Хуаншане официальная газета правящей Коммунистической партии призвала граждан не собираться большими группами.

“Если во время крупных собраний будут присутствовать бессимптомные носители (COVID-19 — ред.), последствия будут серьезными”, — говорится в статье.

В статье также отмечалось, что парк Хуаншань прекратил принимать посетителей.

Тем временем в Шанхае знаменитая набережная Бунда была заполнена покупателями и туристами. Закрытые на несколько недель рестораны снова занимались оживленной торговлей и принимали посетителей.

В Пекине местные жители наводнили городские парки и открытые пространства.

Пока правительство постепенно ослабляет ограничения, китайские эксперты в области здравоохранения призывают общественность продолжать соблюдать меры осторожности.

“Китай не близок к концу (эпидемии – ред.), но вступил в новый этап. В бурной глобальной эпидемии Китай не достиг конца”, — подчеркнул Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Гонконгские специалисты выразили обеспокоенность по поводу того, что ослабляет ограничения слишком рано, что может привести к “третьей волны” заболевания.

“В Гонконге у нас может быть третья волна случаев заболевания. … Эпидемия все еще серьезный риск для общества. На данном этапе все еще не оптимистично”, — отметил эпидемиолог из Гонконга Юэн Квок.

Пока меры принимаются на местном уровне. Например, все Гонконге все еще ограничена работа ресторанов (закрыты или работают “только на вынос”).

“Это может также привести к распространению паники, но мы должны признать, что это может быть необходимо, если альтернативой является риск чего-то худшего”, — сказал местный чиновник Бернард Чан.