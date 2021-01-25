В понедельник, 25 января, в Карпатах значительный снег. В районе горы Пожижевская выпало почти метр снега.

Об этом сообщается на странице “Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах” в Facebook.

“Высота снежного покрова составляет 34-98 см, снег свежий, хорошо закреплен”, – говорится в сообщении.

На горе Плай температура воздуха -1,5 ° С, ветер юго-восточный 8-10 м / с, туман, снег. Высота снежного покрова 25-61 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,7 ° С, мокрый снег, метель. Высота снежного покрова составила 70 см.

В связи с метелями и снегопадами 25-26 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Объявлено штормовое предупреждение.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

“Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье!” – сказано в сообщении.