Об этом сообщает Bloomberg.
Через полгода в компании пересмотрят решение и продлят его, либо вернут пилотов на работу.
Такое решение спровоцировано закрытием границ в связи с пандемией коронавируса, а также падением спроса на авиапередвижение.
До этого в Turkish Airlines сократили зарплаты сотрудникам.
Во втором квартале 2020 года убытки авиалиний составили 280 миллионов долларов, а пассажиропоток упал на две трети. Акции компании в этом году потеряли в стоимости 28%.
- 17 июня Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и иностранных граждан, за исключением сухопутной границы страны с Ираном.