Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отправит иностранных пилотов в неоплачиваемый отпуск с 1 ноября. Предположительная продолжительность отпуска – 6 месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

Через полгода в компании пересмотрят решение и продлят его, либо вернут пилотов на работу.

Такое решение спровоцировано закрытием границ в связи с пандемией коронавируса, а также падением спроса на авиапередвижение.

До этого в Turkish Airlines сократили зарплаты сотрудникам.

Во втором квартале 2020 года убытки авиалиний составили 280 миллионов долларов, а пассажиропоток упал на две трети. Акции компании в этом году потеряли в стоимости 28%.