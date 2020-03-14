Туроператоры отправляют туристов на отдых, несмотря на то, что с 00:01 16 марта Украина закроет государственную границу во всех направлениях сообщения.

Об этом сообщила экс-депутат Анна Романова, которая в прошлом созыве парламента возглавляла подкомитет по вопросам развития туризма.

“Государственное Агентство развития туризма не объяснило тур компаниям, что отправлять сейчас людей на 1-2 недельный отдых заграницу категорически нельзя. Потому как потом людей возвращать? Кто будет отвечать за их здоровье? Это форс-мажор. Надо договариваться о переносе дат отдыха. Все поймут. А государство на себя должно взять всю ответственность и объяснить туристам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за вчера и сегодня – только в Египет из Украины вылетело 18 самолетов.

“А это примерно 2000 украинцев. Которые потом не смогут вернуться. Так как граница закрывается минимум до 1 апреля. О закрытии границ, например, мне уже было известно 2-3 дня назад. Об ограничении говорили в МИД и это стало очевидно после закрытия границ нашими соседями. Вчера была учредительная встреча, которую проводила новоназначенный председатель государственного Агентства развития туризма. Но на встрече почему-то не обсудили данную вопиющую ситуацию. А надо было бы срочно созвать выездных туроператоров и коммуницировать о переносе туров”, – подчеркнула Романова.