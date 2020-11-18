Теризбирком назначил новую дату проведения выборов в Кривом Роге после того, как действующий мэр и лидер гонки Юрий Вилкул снялся со второго тура.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Вечером вторника, 17 ноября, состоялось заседание Криворожской городской ТИК, на котором было принято решение о проведении второго тура выборов городского головы. Он должен состояться 6 декабря, а не 22 ноября, как ожидалось. За такое решение проголосовали 12 членов комиссии.

Из-за отказа Юрия Вилкула, который был мэром города последние 10 лет, участвовать во втором туре выборов, горожане увидят в бюллетенях фамилии двух других лидеров гонки, занявших 2 и 3 места соответственно.

Так во втором туре за кресло мэра будут бороться кандидат от “Слуги народа” Дмитрий Шевчик (в первом туре получил почти 26% голосов) и кандидат от “Оппозиционной платформы — За життя” Константин Павлов (9,15%).