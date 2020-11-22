Об этом он сообщил газете Die Welt.
“Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли”, — говорит Бансель.
Он отметил, что стоимость будет зависеть от размера партии, которая потребуется заказчику.
Также Бансель сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу.
“Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры. До подписания контракта осталось всего несколько дней”, — сказал он.
Одним из пунктов переговоров была плата за бронирование. Компания ранее согласовывала с другими правительствами такую плату за резервирование вакцины.
Бансель подтвердил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз собственной вакцины. По его словам, небольшая часть также будет доступна в Европе в этом году.
- Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.