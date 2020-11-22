Глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $25 до $37.

Об этом он сообщил газете Die Welt.

“Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли”, — говорит Бансель.

Он отметил, что стоимость будет зависеть от размера партии, которая потребуется заказчику.

Также Бансель сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу.

“Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры. До подписания контракта осталось всего несколько дней”, — сказал он.

Одним из пунктов переговоров была плата за бронирование. Компания ранее согласовывала с другими правительствами такую ​​плату за резервирование вакцины.

Бансель подтвердил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз собственной вакцины. По его словам, небольшая часть также будет доступна в Европе в этом году.