Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" заявили, что ее эффективность достигает 95%.

Об этом сообщается в пресс-релизе “Спутник V”.

“Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%”, – говорится в сообщении.

До этого второй промежуточный анализ данных клинического исследования на основе анализа данных 18,7 тыс добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины “Спутник V” или плацебо, на 28-й день после первой инъекции показал эффективность 91,4%.

Разработчики заявили, что промежуточные данные Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии опубликует в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов, а по окончании фазы III клинических исследований предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях.