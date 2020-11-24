Об этом сообщается в пресс-релизе “Спутник V”.
“Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%”, – говорится в сообщении.
До этого второй промежуточный анализ данных клинического исследования на основе анализа данных 18,7 тыс добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины “Спутник V” или плацебо, на 28-й день после первой инъекции показал эффективность 91,4%.
Разработчики заявили, что промежуточные данные Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии опубликует в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов, а по окончании фазы III клинических исследований предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях.
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