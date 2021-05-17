Про це він написав у Twitter. Щоправда, пости він незабаром видалив. Скріншоти публікує портал Business Insider.
“Нагадую: Ілон Маск був і завжди буде самозакоханим аферистом”, – написав Палмер.
У наступному твіті він додав, що видалить пост через хвилину, тому що йому більше нічого сказати, а також, що йому подобається вести спокійне життя.
Крім того, він висловив невдоволення появою Маска як ведучого в сатиричному шоу “Saturday Night Live” і назвав випуск крінжовим.
Джексон Палмер створив Dogecoin у 2013 році спільно зі своїм другом програмістом Біллі Маркусом. На особистому сайті Палмера повідомляється, що він уже багато років ніяк не пов’язаний з цим проєктом і всією сферою цифрових валют.
Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.
- Раніше повідомлялося, що американський підприємець, керівник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив у ролі ведучого вечірнього музично-гумористичного шоу Saturday Night Live, яке виходить на телеканалі NBC.
- На початку лютого Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюту Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.
- 14 квітня ціна криптовалюти Dogecoin вперше перевищила 10 центів.