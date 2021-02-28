Об этом, в частности, сообщают издание The Verge и американский телеканал CNN со ссылкой на презентацию компании для инвесторов и аналитиков.

Отмечается, что представленные новшества можно назвать наиболее значимыми для Twitter за последнее время.

Функция, в рамках которой пользователи смогут взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, получила название Super Follows.

Это может быть доступ к бонусным твитам, группе сообщества, подписка на информационный бюллетень. Или же просто значок, свидетельствующий о поддержке автора.

Как отмечает The Verge, в ходе презентации в качестве примера на скриншоте Twitter была указана сумма $4,99 в месяц за такой доступ.

В Twitter рассматривают функцию Super Follows как возможность для авторов и издателей напрямую получать оплату от подписчиков.

“Мы переосмысливаем стимулы и изучаем решения, которые позволили бы создать модели денежного стимулирования для авторов и издателей, которые будут напрямую поддерживаться аудиторией”, – отмечалось в презентации.

Фото: The Verge

В Twitter также анонсировали еще одну функцию под названием “Communities” (“Сообщества”) – возможность создавать группы и присоединяться к ним на основе определенных интересов.

Эта функция чем-то напоминает Facebook Groups.

Присоединившись к такой тематической группе (например, посвященной кошкам или растениям), пользователи смогут видеть больше твитов на эту тематику.

Фото: The Verge

Стоит отметить, что информации, когда именно будут запущены новые функции Twitter, пока нет.

Во время презентации для инвесторов компания анонсировала их как “то, что будет дальше”.

 

 