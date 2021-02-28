Социальная сеть Twitter на днях анонсировала несколько нововведений, среди которых – возможность для пользователей взимать плату за доступ к дополнительному контенту.

Об этом, в частности, сообщают издание The Verge и американский телеканал CNN со ссылкой на презентацию компании для инвесторов и аналитиков.

Отмечается, что представленные новшества можно назвать наиболее значимыми для Twitter за последнее время.

Функция, в рамках которой пользователи смогут взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, получила название Super Follows.

Это может быть доступ к бонусным твитам, группе сообщества, подписка на информационный бюллетень. Или же просто значок, свидетельствующий о поддержке автора.

Как отмечает The Verge, в ходе презентации в качестве примера на скриншоте Twitter была указана сумма $4,99 в месяц за такой доступ.

В Twitter рассматривают функцию Super Follows как возможность для авторов и издателей напрямую получать оплату от подписчиков.

“Мы переосмысливаем стимулы и изучаем решения, которые позволили бы создать модели денежного стимулирования для авторов и издателей, которые будут напрямую поддерживаться аудиторией”, – отмечалось в презентации.

В Twitter также анонсировали еще одну функцию под названием “Communities” (“Сообщества”) – возможность создавать группы и присоединяться к ним на основе определенных интересов.

Эта функция чем-то напоминает Facebook Groups.

Присоединившись к такой тематической группе (например, посвященной кошкам или растениям), пользователи смогут видеть больше твитов на эту тематику.

Стоит отметить, что информации, когда именно будут запущены новые функции Twitter, пока нет.

Во время презентации для инвесторов компания анонсировала их как “то, что будет дальше”.