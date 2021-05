Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Напередодні стало відомо, що Трамп, якого раніше заблокували в популярних соціальних мережах, створив власну платформу для спілкування з електоратом. Сайт називається From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”).

Акаунти, які розповсюджують заяви Трампа з його нового сайту — блокують.

Однак у соціальній мережі Twitter пояснили, що не просто заблокували акаунт Трампа після бунту в Капітолії, але й блокуватимуть тих користувачів, акаунти яких просто розповсюджують заяви експрезидента США.

“Ми діятимемо радикально стосовно акаунтів, які створені задля того, аби заміняти чи просувати контент, пов’язаний із заблокованим акаунтом (Трампа, – ред.)”, – повідомили в соцмережі.

У Twitter неможливо обійти блокування акаунту, тобто якщо його заблокували, то лише через серйозні порушення та назавжди. Акаунт Трампа заблокували назавжди.

Нова платформа Трампа надає можливість користувачам соціальних мереж ділитися його заявами в Twitter та Facebook. При цьому, платформа не дає змоги обговорювати та коментувати заяви. Зареєстровані користувачі можуть залишати свої номери телефонів та електронну пошту, аби отримувати різного роду сповіщення щодо нових заяв Трампа.

Як відомо, після штурму будівлі Капітолія чимало платформ і соцмереж заблокували акаунти Дональда Трампа. Десь, як у Twitter, бан був спершу короткостроковий, а потім — одвічний. Facebook спочатку анонсував, що позбавить президента змоги публікувати дописи на 24 години, однак потім заблокував.

16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.

Раніше головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг розповіла про те, чи планує соціальна мережа скасовувати бан акаунта президента США Дональда Трампа і чи загрожує довічне блокування ще комусь.

Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.

У лютому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.