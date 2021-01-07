Социальные сети Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне и штурма Конгресса США.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Это означает, что Трамп временно не может публиковать сообщения для более чем 88 млн подписчиков в Twitter и 35 млн подписчиков в Facebook.

В администрации Twitter объяснили временную блокировку тем, что сообщения Трампа несут угрозу насилия.

Так, в преддверии акций протеста в Вашингтоне и штурма Конгресса 6 января Трамп публиковал ряд сообщений в Twitter, призывая сторонников выйти на улицы, анонсируя большую акцию протеста, и распространял дезинформацию о якобы “мошенничестве” на президентских выборах.

В Twitter сообщили, что учетная запись Трампа будет заблокирована в течение 12 часов. Запрет может быть продлен, если не будут удалены несколько его твитов, в которых отвергались результаты выборов (и которые могли спровоцировать насилие).

В администрации соцсети предупредили, что аккаунт Трампа будет навсегда заблокирован, если он продолжит нарушать политику Twitter относительно угроз насилия и дезинформации о выборах.

“В результате беспрецедентной и продолжающейся насильственной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удалить три твита @realDonaldTrump, опубликованных ранее сегодня, в связи с неоднократными и серьезными нарушениями нашей политики гражданской этики. Это означает, что аккаунт @realDonaldTrump будет заблокирован на 12 часов. Если твиты не будут удалены, учетная запись останется заблокированной”, – сказано в сообщении.

“Будущие нарушения правил Twitter… приведут к безвозвратной приостановке аккаунта @realDonaldTrump”, – уточнили в администрации соцсети.

Чуть позже администрация Facebook сообщила, что заблокировала любую активность в аккаунте Трампа в этой соцсети и в Instagram на сутки (24 часа).

“Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций”, – сообщили в Facebook, уточнив, что Трамп потеряет возможность публиковать сообщения в течение этого времени.

Как отмечает The New York Times, такие действия последовали за потоком критики в адрес социальных сетей за то, что они были рупором для Трампа в распространении дезинформации о выборах.

После поражения Трамп использовал соцсети, чтобы оспорить результаты выборов и называть их “мошенническими”.

Twitter и Facebook маркировали подобные сообщения как спорные, но не удаляли их.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, 6 января в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, которые отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направилась к Капитолию. Около 20:00 по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Конгресса пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере одна из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.