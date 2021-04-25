Twitter на прохання уряду Індії видалив записи з критикою дій влади у зв’язку з COVID-19

Соціальна мережа Twitter видалила понад 50 твітів, які критикують дії влади Індії у зв'язку з пандемією коронавірусу за запитом уряду країни.

Згідно з повідомленням про розкриття інформації в базі даних Lumen, індійський уряд в п’ятницю відправив соцмережі Twitter екстрений запит на видалення 52 твітів, які критикують дії влади у зв’язку з пандемією COVID-19. Про це повідомив індійський новинний сайт MediaNama.

Цензурі піддали акаунти чинного члена парламенту Індії, двох режисерів, актора і міністр штату Західна Бенгалія.

Представник Twitter повідомив в електронному листі виданню The Verge, що компанія може зробити певні твіти недоступними для перегляду людьми в Індії, якщо вони порушують місцеве законодавство.

За його словами, Twitter повідомив власників облікових записів перед тим, як приховати контент, щоб вони знали, що це було зроблено у відповідь на юридичний запит уряду Індії.

“Коли ми отримуємо юридичний запит, то розглядаємо його відповідно до правил Twitter і місцевого законодавства. Якщо контент порушує правила Twitter, він буде видалений. Якщо буде встановлено, що це незаконно в певній юрисдикції, але не порушує правила Twitter, ми можемо відмовити в доступі до контенту тільки в Індії. В усіх випадках ми повідомляємо власника аккаунта безпосередньо, щоб він знав, що ми отримали юридичний припис, що належить до облікового запису”, – повідомив представник соцмережі.

Один з твітів, який був підданий цензурі (він доступний в інших країнах), належить індійському політику Молою Гхатаку, який звинуватив прем’єр-міністра Нарендру Моді в применшенні серйозності ситуації.

“Індія ніколи не пробачить прем’єр-міністру Моді недооцінку ситуації з коронавірусом в країні й те, що він дозволив такій кількості людей померти через погане управління. В той час, коли Індія переживає кризу охорони здоров’я, прем’єр-міністр вирішив експортувати мільйони вакцин в інші країни”, – йдеться у твіті.

Нагадаємо, у п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.