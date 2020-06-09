В социальной сети Twitter начали активно помечать яклыками сообщения о связи 5G и пандемии COVID-19.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в марте в социальной сети Twitter посты с неправдивой информацией, касающейся коронавируса COVID-19, начали помечать специальными ярлыками.

Особые пометки “Узнать факты о COVID-19” получают, в том числе, публикации, в которых сообщается о возможной связи сетей 5G с распространением коронавируса COVID-19.

Кликнув на ярлык пользователь попадает на страницу со следующим содержанием:

“Нет, 5G не вызывает коронавирус. Многие люди распространяли необоснованные истории о том, что технология 5G связана с распространением COVID-19. Эта теория была опровергнута несколькими авторитетными источниками, включая правительственных чиновников и экспертов в области технологий и медицины”.

Стоит отметить, что в настоящее время специальные ярлыки появляются как на постах, в которых размещена неправдивая информация, так и на публикациях, в которых фейк о связи 5G и COVID-19 высмеивается, или же просто упоминаются эти два слова.