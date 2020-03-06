Соцсеть Twitter начала тестирование аналога Stories - сообщений, которые пользователи могут видеть в течение суток.

Об этом сообщается в аккаунте бразильского отделения Twitter.

Опробовать новинку могут пока только жители Бразилии. Новый проект называется Fleets. Он больше ориентирован на текстовый формат, но также можно будет публиковать видео и аудио. Фотографии или видео, загруженные в соцсеть в виде Fleets, исчезают через 24 часа.

Меню для просмотра нового контента появится в верхней части ленты.

“Истории” можно посмотреть на странице аккаунта, они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Сделать ретвит записи невозможно.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você “pensar alto” no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

Формат сторис первыми начали использовать в Snapchat, затем он появился в Instagram и Facebook.