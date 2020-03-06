Об этом сообщается в аккаунте бразильского отделения Twitter.

Опробовать новинку могут пока только жители Бразилии. Новый проект называется Fleets. Он больше ориентирован на текстовый формат, но также можно будет публиковать видео и аудио. Фотографии или видео, загруженные в соцсеть в виде Fleets, исчезают через 24 часа.

Меню для просмотра нового контента появится в верхней части ленты.

“Истории” можно посмотреть на странице аккаунта, они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Сделать ретвит записи невозможно.

Формат сторис первыми начали использовать в Snapchat, затем он появился в Instagram и Facebook.