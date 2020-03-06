Об этом сообщается в аккаунте бразильского отделения Twitter.
Опробовать новинку могут пока только жители Бразилии. Новый проект называется Fleets. Он больше ориентирован на текстовый формат, но также можно будет публиковать видео и аудио. Фотографии или видео, загруженные в соцсеть в виде Fleets, исчезают через 24 часа.
Меню для просмотра нового контента появится в верхней части ленты.
“Истории” можно посмотреть на странице аккаунта, они будут доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Сделать ретвит записи невозможно.
Alô alô, testando…
Estamos experimentando uma nova forma de você “pensar alto” no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA
— Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020
Формат сторис первыми начали использовать в Snapchat, затем он появился в Instagram и Facebook.
- Пользователи приложения Snapchat могут получить возможность публикации фото и видео, которые не будут исчезать со временем.