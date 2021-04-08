Об этом сообщает международное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Известно, что компании обсудили потенциальную оценку Clubhouse в более чем 4 миллиарда долларов. Однако переговорный процесс остановился по неизвестным причинам.

Представитель Twitter отказался комментировать эту информацию, а представитель Clubhouse пока не ответил на запрос.

Справка. Clubhouse был запущен в марте 2020 года – с тех пор компания быстро стала одним из самых популярных потребительских приложений в Кремниевой долине. В новой соцсети пользователи могут собираться в виртуальных комнатах и обсуждать различные темы. Правда, без текста, видео или фото – только в аудио-формате.

Сейчас приложение доступно только пользователям устройств на операционной системе iOS, получившим приглашение.

Напомним, что компания Twitter запустила бета-тестирование сервиса для голосового общения Spaces. Он будет напоминать соцсеть Clubhouse. В частности, разработчики отметили, что уже запустили бета-тестирование, но все еще работают над совершенствованием некоторых функций.