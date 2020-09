Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

“Мы будем маркировать либо удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв доверия к выборам или другим гражданским процессам”, – говорится в сообщении.

We’ve been working to prevent the spread of misleading information on Twitter about elections and civic processes.

Today, our updated our Civic Integrity Policy clarifies the types of Tweets that violate this policy and new actions we’ll take on them ➡️ https://t.co/u6pSOP9irf

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 10, 2020