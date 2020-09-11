Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

“Мы будем маркировать либо удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв доверия к выборам или другим гражданским процессам”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соцсеть будет удалять или помечать “спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс” голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.

Кроме того, Twitter также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение “заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти”.