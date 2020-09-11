Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

“Мы будем маркировать либо удалять ложную или вводящую в заблуждение информацию, направленную на подрыв доверия к выборам или другим гражданским процессам”, – говорится в сообщении.

We’ve been working to prevent the spread of misleading information on Twitter about elections and civic processes. Today, our updated our Civic Integrity Policy clarifies the types of Tweets that violate this policy and new actions we’ll take on them ➡️ https://t.co/u6pSOP9irf — Twitter Support (@TwitterSupport) September 10, 2020

Отмечается, что соцсеть будет удалять или помечать “спорные утверждения, которые могут подорвать веру в сам процесс” голосования, в том числе непроверенную информацию о фальсификации выборов, подделке бюллетеней или нарушениях при подсчете голосов.

Кроме того, Twitter также будет удалять или маркировать вводящие в заблуждение “заявления о победе до подтверждения результатов выборов и подстрекательство к незаконному поведению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти”.