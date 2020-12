Twitter «обнулит» подписчиков аккаунта президента после инаугурации Байдена

Об этом сообщил представитель Джо Байдена Роб Флаэрти в своем Twitter.

По его словам, Twitter самостоятельно принял решение об “обнулении” списка подписчиков. На это решение не влиял действующий президент Дональд Трамп.

Кроме того, Джо Байдену не передадут подписчиков официального Twitter-аккаунта Белого дома @WhiteHouse.

Отметим, что на аккаунт президента США @POTUS подписано 33,2 млн пользователей. На аккаунт Белого дома @WhiteHouse подписано более 26 млн пользователей.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44's urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020