Covid-19 Украина

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Twitter «обнулит» подписчиков аккаунта президента после инаугурации Байдена

Социальная сеть Twitter не будет передавать избранному президенту США Джо Байдену подписчиков официального аккаунта президента @POTUS.

Среда, 23 декабря 2020, 16:02

Об этом сообщил представитель Джо Байдена Роб Флаэрти в своем Twitter.

По его словам, Twitter самостоятельно принял решение об “обнулении” списка подписчиков. На это решение не влиял действующий президент Дональд Трамп.

Кроме того, Джо Байдену не передадут подписчиков официального Twitter-аккаунта Белого дома @WhiteHouse.

Отметим, что на аккаунт президента США @POTUS подписано 33,2 млн пользователей. На аккаунт Белого дома @WhiteHouse подписано более 26 млн пользователей.

  • Социальная сеть Twitter начала по-новому помечать сообщения действующего президента США Дональда Трампа о результатах президентских выборов. До сих пор соцсеть обозначала большинство твитов Трампа о выборах пометкой “спорный контент”. Она давала понять, что высказанные президентом США предположения относительно фальсификаций на выборах имеют сомнительный характер.
  • Избранный президент США Джо Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в социальной сети Twitter сразу после инаугурации – независимо от того, уступит ли действующий американский лидер Дональд Трамп.
Теги: Байден, Трамп, Twitter, аккаунт

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