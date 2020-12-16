Об этом сообщили на сайте сервиса.
В компании рассказали, что в последнее время количество пользователей Periscope уменьшалось. Между тем стоимость поддержки приложения росла, будет расти и дальше.
В связи с этим Twitter хочет прекратить поддержку приложения.
“Оставлять его в текущем состоянии неправильно ни для нынешнего, ни для бывшего сообщества Periscope, ни для Twitter”, — считают в компании.
Поддержка Periscope должна быть прекращена в марте 2021 года. До тех пор приложение можно будет найти в маркетах, а архивы трансляций и данных пользователей будут доступны для загрузки.
Впрочем, уже вскоре пользователей лишат возможности создания новых учетных записей в приложении.
- Как известно, приложение для трансляции видео Periscope было запущено в 2015 году. В последние годы разработчики переносили в Twitter основные функции Periscope.
- В частности, пользователи сервиса Twitter получили возможность запускать прямые трансляции, не открывая приложение.
- Затем Twitter позволил встраивать онлайн-трансляции, организованные с помощью сервиса Periscope, в твиты.