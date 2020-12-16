Компания Twitter планирует прекратить поддержку Periscope уже через несколько месяцев.

Об этом сообщили на сайте сервиса.

В компании рассказали, что в последнее время количество пользователей Periscope уменьшалось. Между тем стоимость поддержки приложения росла, будет расти и дальше.

В связи с этим Twitter хочет прекратить поддержку приложения.

“Оставлять его в текущем состоянии неправильно ни для нынешнего, ни для бывшего сообщества Periscope, ни для Twitter”, — считают в компании.

Поддержка Periscope должна быть прекращена в марте 2021 года. До тех пор приложение можно будет найти в маркетах, а архивы трансляций и данных пользователей будут доступны для загрузки.

Впрочем, уже вскоре пользователей лишат возможности создания новых учетных записей в приложении.